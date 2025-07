Perde il controllo dell'auto e finisce contro una banca a Palermo

Ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro l’ingresso di una banca in via Serradifalco, a Palermo. Alla guida c'era un giovane, l’auto ha divelto alcune colonnine salendo sul marciapiede e poi contro il ponteggio sull'ingresso dell’istituto di credito. L’automobilista è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso. Sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare la stabilità del ponteggio. I rilievi sono condotti dall’infortunistica stradale.