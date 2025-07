Salento, turista 69enne precipita per 5 metri dal lungomare: si stava facendo foto con amici

Una turista romana di 69 anni è caduta da un’altezza di circa cinque metri mentre stava per sedersi sul muretto che costeggia il lungomare di Santa Caterina, in provincia di Lecce. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

La donna caduta da un’altezza di circa cinque metri mentre stava per sedersi sul muretto che costeggia il lungomare di Santa Caterina, in provincia di Lecce, a quanto si apprende, era in compagnia di amici con cui si stava scattando delle foto vicino al muretto dal quale è precipitata. Nella caduta ha riportato diverse fratture e traumi e le sue condizioni sarebbero gravi.