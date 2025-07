Siciliano detenuto nel carcere di Alligator Alcatraz in Florida: "Un incubo, fateci uscire"

«Fateci uscire da questo incubo». E' l’appello lanciato da Gaetano Mirabella Costa, il 45enne italiano rinchiuso ad Alligator Alcatraz, il centro per migranti irregolari nelle paludi della Florida. Parlando dal carcere con il Tg2, l’uomo originario di Fiumefreddo in Sicilia ha descritto le condizioni in cui vivono i detenuti. «Siamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio. Siamo in 32 in una gabbia, i bagni sono aperti e tutti ti vedono», ha raccontato. «Non ho nemmeno la possibilità di parlare con un avvocato, né con un giudice», ha aggiunto.

Denunciato per violenze dall’ex moglie americana, Mirabella Costa è stato arrestato per aggressione e detenzione di stupefacenti. Secondo il suo racconto, il 9 luglio dopo sei mesi di carcere, sarebbe potuto uscire ma l’avvocato dello Stato si è opposto contestandogli la violazione della legge sull'immigrazione. Da otto giorni è rinchiuso ad Alligator Alcatraz, il centro fortemente voluto da Donald Trump nell’ambito della sua campagna contro l’immigrazione illegale. La madre, Rosanna Mirabella Costa, ha riferito in lacrime sempre al Tg2 che l’uomo era stato portato in udienza «con catene ai piedi e catene alle mani, come un cane».