Terribile scontro auto-moto: due motociclisti morti nel Ravennate

Due motociclisti - un uomo di 57 anni e una donna di 60 - sono morti in seguito a un incidente stradale verificatosi poco dopo le 10 a Cotignola, nel Ravennate. Secondo quando finora emerso, a quell'ora su via Madonna di Genova, per cause ancora al vaglio della polizia locale, la moto si è scontrata con un’auto finendo la sua corsa nel campo adiacente e spezzandosi in due. I due motociclisti sono stati sbalzati di diversi metri: l’uomo è morto sul colpo, la donna poco dopo l’arrivo degli operatori del 118.