Danneggiata la lapide del monumento di Matteotti a Roma. Tajani, sdegno e condanna

Danneggiata la lapide in marmo davanti al monumento dedicato a Giacomo Matteotti sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Flaminia che hanno effettuato un sopralluogo e i rilievi tecnico scientifici e indagano sull'accaduto.

«Esprimo sdegno per quanto accaduto quest’oggi al monumento in ricordo di Giacomo Matteotti. Danneggiare la lapide di un italiano caduto per la libertà di tutti noi è un atto grave. Un attacco alla sua memoria che abbiamo l’obbligo di condannare». Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in riferimento ai danneggiamenti al monumento sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, a Roma.