Rete ospedaliera in Sicilia, dopo i sindaci anche i sindacati bocciano il piano

La nuova rete sanitaria proposta dalla Regione non piace solo ai sindaci. Ieri, nell’incontro a Palermo con l’assessora regionale, Daniela Faraoni, anche i sindacati hanno alzato il disco rosso. Con sfumature diverse ma con un sostanziale “altolà” al piano della Regione. Secondo la Cisl il tema della rete ospedaliera «non è una semplice questione di numeri sui posti letto che aumentano o diminuiscono», osservano il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il segretario generale della Cisl Medici Sicilia, Massimo De Natale. Per la Cisl «la riorganizzazione della rete ospedaliere non può prescindere da un potenziamento reale della medicina del territorio, ancora di più in una realtà come quella siciliana, contraddistinta da numerose aree interne, in cui i servizi oggi sono ridotti all’osso, con carenza di struttura e di personale». E su questa linea la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti, auspica «un confronto più concreto sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, anche in funzione della rete di medicina territoriale che non può più rimanere un progetto sulla carta ma anzi deve divenire realtà».

