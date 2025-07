Simonetta Kalfus morì durante l'intervento di liposuzione: il medico Carlo Bravi operava su un lettino di fortuna

Quando è stato sorpreso dai carabinieri del Nas Carlo Bravi, sospeso dall’esercizio dell’attività medica dopo la morte di Simonetta Kalfus, stava effettuando un intervento di otoplastica, con l’ausilio di un’infermiera in pensione, nella camera da letto in un appartamento in zona Quadraro abitato da cittadini sudamericani.

A quanto accertato dagli investigatori in casa, oltre alle persone, circolavano liberamente due cani c'erano vestiti, scarpe e sporcizia. Denunciata anche l’infermiera che lo stava assistendo durante l’operazione. Sono in corso indagini per stabilire se da marzo a oggi abbia effettuato altri interventi chirurgici.