Suicidio assistito a casa, morta la giornalista Laura Santi a Perugia

Nata a Perugia , era giornalista e attivista umbra con una carriera dedicata a temi sociali, disabilità, welfare e diritti civili, dopo studi in Comunicazione presso l'Università per Stranieri di Perugia

Ha lavorato nel giornalismo locale e come addetta stampa per associazioni non profit, scrivendo anche come freelance e curando la rubrica “Io, Stefano e la sclerosi multipla” su Vanity Fair, oltre al blog personale La vita possibile