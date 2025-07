Ultraleggero precipita sull'autostrada nel Bresciano: due morti. Illesi due conducenti che hanno attraversato le fiamme in auto

Un velivolo ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, e le due persone che erano a bordo sono morte. Il piccolo aereo è caduto nei pressi della Corda Molle, il raccordo autostradale che collega l’A4 alla A21. I resti dell’ultraleggero hanno danneggiato alcuni veicoli ma senza provocare feriti tra gli automobilisti. Accertamenti sono in corso per stabilire da dove è decollato il piccolo aereo.

Subito dopo l’impatto con il terreno, il velivolo ha preso fuoco, provocando il decesso di entrambe le persone a bordo. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto nel tratto dell’impatto, ma subito dopo due vetture hanno attraversato le fiamme provocate dall’ultraleggero. I due conducenti, un 56enne e un 49enne, sono rimasti illesi.