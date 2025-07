Cipess, oltre 480 milioni per il programma complementare in Sicilia

«Oltre 480 milioni di euro di nuove risorse andranno a rafforzare gli investimenti in Sicilia per la competitività e la trasformazione digitale, lo sviluppo dei sistemi urbani e territoriali siciliani, l’occupazione e l’inclusione sociale». E’ quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine della seduta del Cipess che, tra le altre cose, ha approvato l’incremento del Programma operativo complementare della Regione Siciliana.

«Con la decisione presa oggi dal Cipess - spiega il sottosegretario - la dotazione complessiva del Programma arriva a superare i 2,5 miliardi di euro. Le nuove risorse - continua - serviranno innanzitutto a rafforzare il tessuto imprenditoriale siciliano e a sostenere la creazione e l’attrazione di nuove imprese, ma anche a completare le opere di difesa idraulica e di difesa del suolo programmate nei piani regionali di settore e a garantire l’efficientamento energetico e il miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti sul territorio regionale».