Da Milano a Palermo, da destra a sinistra: ecco tutte le inchieste sui sindaci e governatori in Italia

Inchieste su sindaci e assessori scuotono la politica locale in tutto il Paese, da destra a sinistra. Dalla corruzione agli interessi opachi, la magistratura accende più fari per far luce su quei presunti reati che si annidano fuori e dentro i palazzi. A partire dal capoluogo meneghino, dove il sindaco, Beppe Sala , decide di andare avanti dopo l’indagine a suo carico nell’inchiesta sull'urbanistica. Due le ipotesi di reato contestategli: «false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone» e concorso in «induzione indebita a dare o promettere utilità». Le stesse indagini hanno portato la Procura a chiedere gli arresti domiciliari per l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, con l'accusa di corruzione, induzione indebita e falso. A soltanto un’ora di distanza con il treno ad alta velocità, un’altra giunta rischia un terremoto. La procura di Torino ha, infatti, concluso le indagini sul caso Rear, società che si occupa di vigilanza e sicurezza. Otto in tutti gli indagati per reati che, a vario titolo, vanno dalla malversazione all’infedeltà patrimoniale, tra questi anche i dem Mauro Laus , deputato, l’assessore comunale allo Sport e Grandi Eventi, Mimmo Carretta , e la presidente del consiglio comunale, Maria Grazia Grippo .

Sempre a Nord - Ovest, in Liguria, un’inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio riguardanti la sindaca di Genova Silvia Salis , ha coinvolto l’ex assessore comunale alla protezione civile per Fratelli d’Italia, Sergio Gambino . Mentre risale a un anno fa l’inchiesta che vide l'arresto dell’ex governatore Giovanni Toti con l’accusa di corruzione. Sempre al Nord, in Veneto, per il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro , è stato chiesto il rinvio a giudizio, insieme ad altri 33 indagati, con l’accusa di corruzione nell’ambito dell’inchiesta 'Paludè che ha coinvolto il Comune. Stesso reato contestato anche all’ex assessore alla Mobilità, Renato Boraso, ora ai domiciliari.

Inchieste anche al Sud, dove in Campania, l’ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato in flagranza lo scorso 21 maggio, dopo avere intascato una «mazzetta» da un imprenditore. Già in carcere, il 15 luglio gli è stata notificata una misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità nell’assegnazione degli appalti a Sorrento. L’ultimo caso che ha coinvolto, invece, le amministrazioni locali pugliesi riguarda l’ormai ex assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, accusato di corruzione e gestione illecita di fondi pubblici. L’indagine vuole far luce su presunti favori elargiti nei confronti di alcuni imprenditori. Mentre nella vicina Basilicata, il governatore forzista, Vito Bardi, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di concorso in induzione a dare o promettere utilità, nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità lucana. Da indagini e inchieste non è esente nemmeno la Sicilia dove a essere indagata per corruzione è l’ex assessora regionale allo Sport, Elvira Amata, nella stessa inchiesta in cui è coinvolto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Al centro, contributi per eventi culturali a fondazioni ed enti, in cambio di incarichi e consulenze per lo staff del presidente. Sarà ora la giustizia a fare il suo corso, in un Paese dove gran parte delle regioni sono investite da un’ondata di inchieste che toccano ogni colore politico, da Nord a Sud.