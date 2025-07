Ddl femminicidio: via libera unanime del Senato, passa alla Camera. Ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna

Il testo, di iniziativa governativa e frutto di una mediazione fra i gruppi in commissione, introduce l'articolo 577 bis del codice penale che disciplina il reato di femminicidio e punisce con l’ergastolo chiunque provochi la morte di una donna , «commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l'esercizio dei diritti, delle libertà ovvero della personalità della donna». Previste anche norme sui benefici penitenziari nei confronti dei condannati per femminicidio, e altre che rafforzano gli obblighi di formazione per la lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Il disegno di legge sul femminicidio è stato approvato all’unanimità al Senato con 161 voti favorevoli. Subito dopo è partito un applauso in Aula. E il presidente Ignazio La Russa ha aggiunto: «Sono estremamente lieto di questo risultato che testimonia come sui temi importanti il Senato sappia esprimersi senza distinzioni di appartenenza. Grazie a tutti i senatori e le senatrici». Il ddl passerà ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Su richiesta del capogruppo leghista Massimiliano Romeo, il voto si è svolto con il sistema elettronico.

Bongiorno: "Ora una attuazione rigorosa delle nuove misure"

«È stato approvato all’unanimità il disegno di legge che introduce, tra l’altro, il femminicidio come nuovo reato. Un intervento di grande importanza perché viene finalmente riconosciuta la gravità della condotta di chi uccide una donna come atto di odio o discriminazione. È una presa di posizione nuova e forte contro chi considera le donne esseri inferiori. La Lega da anni è in prima linea nella battaglia contro la violenza sulle donne e ancora una volta ha dato un contributo essenziale a questo provvedimento. Naturalmente, auspico che ci sia una corretta e rigorosa applicazione delle nuove misure». Così la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia al Senato e relatrice del provvedimento.

Cucchi: "Lavorare sull'educazione sentimentale con le nuove generazioni"

«Alleanza Verdi e Sinistra vota a favore del provvedimento sul femminicidio, perché riteniamo sia giusto che il legislatore riconosca, fotografi e descriva un fenomeno gravissimo, che affonda le radici nel sistema culturale patriarcale. E lo facciamo anche se non siamo favorevoli all’introduzione di nuovi reati, e fattispecie penali, di cui invece il governo Meloni, e la destra in generale, sono campioni del mondo. Questa volta, però, pensiamo che intervenire anche dal punto di vista repressivo non sia un errore. Il testo poi è stato migliorato, ma tuttavia rimane aperta una questione per noi importante che riguarda la punibilità contro chi commette femminicidio nei confronti di persone percepite come donne, ma che non lo sono anagraficamente». Così la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi, intervenendo in aula sul disegno di legge sul femminicidio. «Femminicidio non è passione, non è gelosia, non è amore - ha aggiunto - Il femminicidio è l’esito di una cultura patriarcale, di possesso e controllo, presente in ogni livello del nostro tessuto sociale e culturale che non può essere debellato unicamente con la creazione di un reato ad hoc né con l'introduzione di aggravanti specifiche. Il femminicidio è un fenomeno culturale e come tale va affrontato. Abbiamo ottenuto che la nostra proposta di legge sull'introduzione dell’educazione sentimentale e affettiva nelle scuole sia calendarizzata alla ripresa dalla pausa estiva. Sarebbe importantissimo che l’educazione di genere, l’educazione alle differenze e alla vita emotiva entrasse a pieno titolo nei curricula scolastici. Il fenomeno ha radici culturali profonde e, per poter intervenire in maniera efficace, è fondamentale lavorare sulle nuove generazioni».