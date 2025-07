Delitto di Garlasco, il legale della famiglia Poggi: "il pm non accoglie la richieste della parte offesa"

"Il Codice prevede che la Procura debba fare delle indagini anche nell'interesse dell'indagato. La Procura di Pavia le ha estese anche nell'interesse del condannato ma non accoglie le richieste della persona offesa". Lo ha detto Gianluigi Tizzoni, il legale della famiglia di Chiara Poggi a proposito del rifiuto da parte della procura, a cui si è associata la difesa di Andrea Sempio, di non ammettere nell'incidente probatorio sull'omicidio di Garlasco la traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio del 2007.

"Più cose vengono viste dalla polizia scientifica, da un perito terzo, e meglio è - ha spiegato Tizzoni - Noi non ci opponiamo. È la Procura che non accoglie la richiesta di estendere questa valutazione terza all'impronta 33. Non c'è problema". "La Procura ha la sua linea - ha aggiunto Tizzoni - e giustamente la porta avanti. Io ho chiesto l'estensione dell'incidente probatorio alla valutazione dell'impronta 33, per vedere se c'erano le minuzie sufficienti per attribuirla a Sempio: non l'hanno concessa e il giudice non la può concedere in assenza dell'ok della procura". "Dicono che noi abbiamo paura della verità e si oppongono a un accertamento quando viene demandato a un giudice terzo.- ha detto ancora -. Noi invece alle richieste della Procura non abbiamo detto di no".