Il video dell'ultraleggero caduto in tangenziale nel Bresciano: vittime l'avvocato Sergio Ravaglia e la compagna Anna Maria De Stefano

Sui social del tg1 sono state pubblicate le immagini dell’ultraleggero che ieri mattina è precipitato su una delle due carreggiate della tangenziale Corda Molle ad Azzano Mella, nel Bresciano. Nel video gli istanti in cui il piccolo aereo perde quota, si schianta al suolo e prende immediatamente fuoco in mezzo ai veicoli in transito.

Le due persone che erano a bordo, l’avvocato milanese Sergio Ravaglia, di 75 anni, e la compagna Anna Maria De Stefano, sono morte carbonizzate. Il velivolo era decollato da Gragnano Trebbiense provincia di Piacenza.