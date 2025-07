Maxiprocesso a Palermo: il figlio del magistrato Alfonso Giordano querela il pentito Gaspare Mutolo e Fedez

Le parole del pentito Gaspare Mutolo sul presidente del Maxiprocesso, Alfonso Giordano ("Veniva dal civile e non capiva niente") provocano «profonda indignazione e ferma disapprovazione» da parte dell’avvocato Stefano Giordano, figlio del magistrato, morto alcuni anni fa.

Il legale preannuncia querela non solo contro Mutolo, ma anche contro il cantante Fedez, che ha realizzato un podcast in cui era inserita la testimonianza dell’ex mafioso, dedicato al grande dibattimento celebrato a Palermo, che cambiò la storia della lotta alla mafia. Secondo il collaboratore di giustizia, proprio la provenienza di Giordano padre dal civile aveva inizialmente reso «tranquilla» la situazione per gli imputati. «Tali affermazioni - scrive Giordano figlio - costituiscono un inaccettabile attacco alla dignità della magistratura e una distorsione della verità storica. Mio padre era magistrato di straordinaria competenza ed esperienza anche nel settore penale e guidò con coraggio e professionalità una delle pagine più importanti della giustizia italiana. E’ inammissibile che la figura di un servitore dello Stato di tale calibro possa essere infangata dalle parole di un criminale come Mutolo e da chi irresponsabilmente gli offre una piattaforma per diffondere simili falsità. E’ particolarmente grave - conclude - che nè Mutolo nè i conduttori del podcast abbiano provveduto a rettificare o a prendere le distanze da quanto dichiarato, dimostrando una totale mancanza di responsabilità editoriale e di rispetto per le istituzioni».