"Non ci casco": la Polizia di Stato lancia una nuova campagna contro le truffe agli anziani

La Polizia di Stato torna a schierarsi accanto agli anziani per combattere uno dei reati più subdoli e diffusi: le truffe. È online da oggi, sul sito ufficiale e sui canali social della Polizia, un nuovo spot della campagna di sensibilizzazione “Non ci casco”, pensato per informare, prevenire e proteggere.

Lo spot racconta due dei raggiri più comuni: il finto corriere che si presenta alla porta e l’amico del figlio che chiede soldi per un presunto incidente. Ma questa volta la storia prende una piega diversa. Gina, la protagonista, non si lascia ingannare. Chiude la porta in faccia al truffatore e chiama subito la Polizia, che arriva tempestivamente e lo arresta.

Un messaggio forte, chiaro e propositivo: gli anziani non sono vittime passive, ma possono diventare protagonisti della propria sicurezza. A sottolinearlo, la voce e il volto della giornalista Myrta Merlino, testimonial dello spot, che invita a non cedere all’inganno e a rivolgersi sempre con fiducia alle Forze dell’Ordine.