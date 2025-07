80enne muore in strada a Marsala, stava inseguendo il ladro che gli aveva rubato la bicicletta

Un 80enne è morto, stamane, in una strada del centro storico di Marsala. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colto da un malore mentre correva a piedi inseguendo un uomo che poco prima gli aveva rubato la bicicletta. Il dramma si è consumato in via Vincenzo Pipitone, a circa 500 metri di distanza dal luogo in cui era avvenuto il furto.

L’uomo aveva lasciato lasciato la bici fuori dal bar dove, sembra, fosse entrato per fare colazione. Sul luogo in cui si è accasciato sono arrivati un’ambulanza del 118, la polizia, che indaga, e il medico legale. Gli investigatori stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere degli impianti di video-sorveglianza della zona per ricostruire con certezza la dinamica dell’accaduto e identificare il ladro.