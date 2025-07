Dramma sul lavoro, operaio 49enne muore d'infarto infarto durante una pausa. E' accaduto nel Salento

Un operaio 49enne è morto, probabilmente a causa di un infarto, durante una pausa nel turno di lavoro in un’azienda nautica a Melpignano, in provincia di Lecce. L’uomo era originario dell’India. Non vedendolo rientrare e non ricevendo risposte alle chiamate, i colleghi hanno forzato la porta scoprendo il suo corpo sul pavimento. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarlo. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un infarto. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.