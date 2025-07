Mattarella riceve le giocatrici della nazionale di calcio. In dono al presidente la maglia n. 10 autografata. "Ho visto tutte le vostre partite"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la Nazionale di calcio femminile partecipante ai Campionati Europei 2025 in Svizzera. Sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, il Commissario Tecnico della Nazionale, Andrea Soncin e il Capitano della Nazionale, Cristiana Girelli. Al termine il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti. Ha partecipato all’incontro il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

Le azzurre della Nazionale femminile di calcio, hanno regalato questa mattina la maglia numero 10 al Presidente della Repubblica che ha confessato di aver visto tutte le loro partite (le ha elencate una per una, scendendo anche nei dettagli) e ringraziate per il oro «magnifico» campionato.

Una prova, ha detto il Capo dello Stato, che ha reso «il Paese più giusto e consapevole» perchè lo sport «serve a far vedere come si esprimono i talenti» e quindi a «rafforzare e consolidare la vita sociale». Soprattutto quando si tratta di interpretare lo spirito del terzo articolo della Costituzione e di realizzare (anche se a riguardo «c'è ancora strada da fare") valori come l’uguaglianza e le pari opportunità.

«Avevo predisposto tutto per raggiungervi a Basilea», ha ammesso Mattarella dopo aver raccontato alle atlete di «aver seguito tutte le vostre partite: l’orario me lo consentiva».

Adesso, dopo «un torneo svolto magnificamente» è giusto «evitare di restare prigioniere della successione di eventi sfortunati» che hanno impedito l’accesso alla finale: «voi il vostro trofeo e le vostre medaglie le avete già ottenute». Soprattutto «avete mandato un messaggio alla società del nostro Paese» e «reso onore alla maglia e alla bandiera».