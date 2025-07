Torna il Sicilia Express: il treno speciale che riporta i siciliani a casa per l’estate

Partirà il prossimo 30 luglio da Torino il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Trenitalia, pensato per favorire il ritorno dei siciliani che vivono nel Centro-Nord Italia in occasione delle vacanze estive. I biglietti sono in vendita da oggi alle 14:30 su tutti i canali ufficiali Trenitalia (app, sito, biglietterie e agenzie convenzionate), con tariffe a partire da 29,90 euro.

Il convoglio effettuerà fermate a Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Salerno e arriverà in Sicilia dove si dividerà in due sezioni: una diretta a Siracusa, passando per Catania e altre città dell’Etna; l’altra verso Palermo, con tappe lungo la costa tirrenica tra cui Cefalù e Milazzo. Il viaggio di ritorno verso il Nord è programmato per il 23 agosto.