Trasparenza e multe, la stretta Agcom sugli influencer. Varato Codice condotta "per un mondo digitale sicuro"

Trasparenza dei messaggi pubblicitari, rispetto della dignità umana, stop ai discorsi d’odio, tutela dei minori e del diritto d’autore, multe fino a 600mila euro: sono i paletti fissati dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni che ha varato il Codice di condotta per gli influencer.

L’applicazione delle misure sarà assicurata con sistemi di monitoraggio e verifica: per le violazioni scattano le multe fino a 250mila euro che possono arrivare 600mila nel caso in cui venga meno la tutela dei minori. «Le nuove regole per gli influencer sono un’ulteriore conferma dell’impegno dell’Autorità a tutela dei cittadini e del mercato per un mondo digitale sicuro e affidabile», sottolinea il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella. «Si tratta di una tappa decisiva nella costruzione di un nuovo equilibrio tra libertà d’espressione, diritti degli utenti e responsabilità dei creator digitali: l’influencer marketing entra nella maturità», chiosa il commissario Massimiliano Capitanio, che definisce il Codice «una misura moderna e di buonsenso che valorizza la professione e tutela gli utenti».

Stando al listino annuale DeRev, società di comunicazione e marketing digitale, il mercato degli influencer è in crescita (il 2024 ha chiuso con un giro d’affari di 370 milioni di euro, che si stima arrivi a 385 milioni nel 2025, +4,05%), ma i compensi sono in calo: in particolare, si registra una diminuzione del valore dei contenuti prodotti pari a -5,5% su Facebook, -2,03% su TikTok e -6,55% su YouTube, mentre Instagram si mantiene tutto sommato stabile con un +0,43%. «Si tratta comunque di un calo contenuto - spiega il Ceo della società, Roberto Esposito - ben al di sotto degli scossoni registrati lo scorso anno, quando i compensi avevano raggiunto un -47,4% su Facebook, -21% su YouTube e -19% su TikTok».