Violento scontro fra tre auto all'Aquila: un morto e due feriti

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in località Sella di Corno, nel territorio comunale dell’Aquila. Stando a una prima ricostruzione si sarebbero scontrate tre vetture. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto finita in un burrone. Il recupero, da parte dei Vigili del fuoco dell’Aquila, è ancora in corso. Sul posto i medici del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale "San Salvatore", e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. La Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.