Finisce fuori strada con il suv, ferito Giorgetto Giugiaro

Giorgetto Giugiaro, 86 anni, imprenditore italiano e designer di celebri modelli di auto, è rimasto ferito in un incidente stradale, avvenuto in tarda mattinata, nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di Arzachena.

Da quanto si apprende dai quotidiani locali, Giugiaro è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Olbia. L’uomo era a bordo di una Land Rover Defender e, per cause da accertare, l’auto sarebbe uscita fuori strada nei tornanti ribaltandosi e terminando la sua corsa a valle.

Giugiaro avrebbe riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Arzachena.