Lite per una partita di calcio, 15enne ferito a Napoli: arrestato l'aggressore 18enne

Una 'partitella' tra coetanei, la lite, le coltellate. Sono le 20.20 di ieri quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono stati chiamati nel camping Liternum a via Foce vecchia. Tante le persone ad accogliere i militari dell’Arma in un clima non facile. Poco prima un ragazzino di 15 anni era stato accoltellato all’addome ed era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Dai primi accertamenti, è emerso che, dopo una partita di calcio, c'è stata un’accesa discussione tra ragazzini ospiti della struttura e che uno di questi ha estratto un coltello per poi ferire la vittima.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la vicenda e di risalire all’identificazione dell’aggressore. Si tratta di un ragazzo di 18 anni incensurato che intanto era tornato a casa con la propria famiglia per paura di ritorsioni da parte di amici e parenti del 15enne. Il 18enne, ma saranno approfondimenti investigativi a chiarirlo, è intervenuto per prendere le difese del fratello, coetaneo della vittima, estraendo un coltello a scatto che aveva nel marsupio. Durante la colluttazione è partito il fendente. Questa notte i carabinieri hanno arrestato il 18enne per tentato omicidio, ed è in carcere in attesa di giudizio. La vittima è in ospedale ed è stato operato d’urgenza per la perforazione del fegato. E’ in prognosi riservata.