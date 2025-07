Locri, Fondazione Alvaro: il Tar deciderà dopo l’estate sul ricorso dell’ex Cda

Mentre slitta a dopo l’estate l’udienza davanti al Tar di Reggio Calabria per decidere sul ricorso presentato dall’ex consiglio di amministrazione della Fondazione “Corrado Alvaro” di San Luca avverso il decreto con il quale la Prefettura di Reggio Calabria ne ha disposto lo scioglimento, nei giorni scorsi l’avvocato Giuseppe Strangio, componente del cda nonché in qualità di presidente dell’associazione “Il nostro tempo è la speranza” (socio privato della fondazione) ha proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento di scioglimento.

Nel marzo scorso la Prefettura di Reggio Calabria ha deciso di sciogliere l’amministrazione della Fondazione Alvaro, nominando come commissario straordinario il magistrato in pensione Luciano Gerardis.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale