Malore a Ibiza mentre aspetta il traghetto, muore la 36enne bresciana Francesca Ariazzi

Si è arresa dopo cinque giorni di ospedale. Stroncata da un malore mentre era in vacanza. È accaduto a Ibiza dove la 36enne bresciana Francesca Ariazzi, dipendente di banca, è deceduta in seguito ad un infarto accusato mentre stava aspettando il traghetto per Formentera. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia la donna stava rientrando verso l’Italia dopo una vacanza con le amiche quando ha perso conoscenza e non si è più ripresa, anche perché i soccorsi non sono stati immediati: prima del loro intervento sono infatti passati minuti interminabili.

Francesca Ariazzi sarà cremata domani ad Ibiza. Lo ha deciso la famiglia della donna. «Stiamo aspettando la documentazione dal consolato di Barcellona per procedere poi al rimpatrio» fanno sapere i famigliari.

Il tempo impiegato da un’ambulanza per soccorrere sabato scorso a Ibiza Francesca Ariazzi, è stato di "13 minuti" a partire dalla prima chiamata di emergenza: è quanto indica la versione ufficiale sull'accaduto dei servizi sanitari delle Baleari, consultati dall’ANSA. Nello specifico, le fonti interpellate spiegano che il centralino per le emergenze dell’arcipelago aveva ricevuto sabato 19 luglio un avviso di una persona «soggetta a convulsioni» nel porto di Ibiza.