Precipitano dal montacarichi al sesto piano, tre operai morti a Napoli

Tragedia sul lavoro a Napoli. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Domenico Fontana per il soccorso a tre operai caduti da un montacarichi dall’altezza del sesto piano durante lavori di ristrutturazione di un edificio. I tre uomini sono morti. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Il cestello elevatore dal quale sono caduti gli operai è rimasto attaccato alla struttura, ma si sarebbe staccato un perno, determinando così il suo capovolgimento.

Sul posto al lavoro di vigili del fuoco e la Polizia di Stato e sono arrivati anche il procuratore aggiunto di Napoli, Antonio Ricci, coordinatore della sezione "Lavoro e colpe professionali", e il sostituto procuratore Stella Castaldo. A presidiare l’ingresso del palazzo ci sono numerosi agenti della polizia e all’esterno si è creato un capannello di persone, tra giornalisti, abitanti dello stabile e curiosi.

"È di pochi minuti fa la notizia che tre operai sono deceduti a Napoli. Stiamo cercando di avere tutte le informazioni del caso e ovviamente è prematuro anche in questo momento commentare se non dicendoci addolorati ancora una volta di dover assistere a una perdita di vite umane durante il lavoro". Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa dove ha espresso cordoglio per le famiglie. «Il nostro impegno - ha aggiunto - e quello delle parti sociali, è a sostenere degli interventi che migliorino la qualità della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che diano efficienza, che utilizzino le tecnologie anche in termini di protezione ulteriore dei lavoratori e delle lavoratrici», aggiunge anticipando nuove misure sulla sicurezza sul lavoro in autunno.