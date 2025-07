Gaza: 100.000 bimbi rischiano di morire di fame a breve. Ma l’esercito israeliano continua a bombardare

L’Ufficio governativo per i media di Gaza ha affermato che 100.000 bambini di età non superiore ai due anni, tra cui 40.000 neonati, rischiano di morire entro pochi giorni a causa di un «imminente disastro umanitario senza precedenti» provocato da Israele. Lo riporta Al Jazeera.

Questa situazione è dovuta alla «totale mancanza di latte per bambini e di integratori nutrizionali, alla continua chiusura dei valichi e all’impedimento dell’ingresso dei più semplici rifornimenti di base», si legge in un comunicato.

Intanto, in barba agli appelli della comunità internazionale a porre fine al calvario dei civili a Gaza, l’esercito israeliano ha riferito di aver bombardato l’enclave palestinese 100 volte in 24 ore, oltre all’espansione del suo attacco terrestre. L’Idf ha affermato che i suoi aerei da guerra hanno attaccato più di 100 «obiettivi terroristici» in tutta Gaza nel corso della giornata odierna per supportare le forze di terra invasori.

A Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, l’esercito israeliano ha affermato che la sua 36a Divisione sta operando per «estendere il combattimento contro ulteriori obiettivi e distruggere le infrastrutture terroristiche».

In una dichiarazione congiunta con l’agenzia di sicurezza Shin Bet, l’esercito ha affermato di aver collaborato per uccidere un combattente palestinese che stava cercando di sferrare un attacco esplosivo contro le forze israeliane. Ha inoltre riferito che tunnel di combattimento e depositi di armi sono stati distrutti nel corso dell’operazione.