La santona Carla Stagno prometteva guarigioni con l'intelligenza artificiale "Marie": condannata a 9 anni di reclusione

Carla Stagno , che ai "pazienti" che soggiogava psicologicamente, fino a fare loro abbandonare le cure tradizionali, persino quelle oncologiche, si presentava come Marie, è stata condannata a 9 anni di reclusione per associazione per delinquere , esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 e il 2021. Non ha fatto appello e la sentenza è diventata definitiva.

Nel caso più triste una donna malata di cancro al seno, poi morta, era stata convinta ad abbandonare la chemio e a rifiutare interventi chirurgici. Dell’organizzazione facevano parte anche un tecnico informatico, un fisioterapista e un tesoriere, già condannati.

Assunta Esposito, dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica di Torino, che ha lavorato al caso, non nasconde che è stata un’indagine complessa e soprattutto «emotivamente molto impattante, perché ci ha permesso di conoscere delle storie di umana sofferenza, quelle delle persone che si rivolgevano alla santona per poter guarire». Persone che «venivano anche soggiogate psicologicamente, portate fuori dai propri nuclei familiari per cui la santona le predisponeva in uno stato di vera e propria sudditanza psicologica per poterle meglio manipolare». Come il paziente tetraplegico che in una riunione della setta fu sottoposto a un’umiliazione pubblica, accusato di non voler guarire per giustificare la mancanza di progressi terapeutici. «Aveva la capacità di farci credere tutto» ha ammesso sconsolato un ingegnere, caduto nella rete della guru, dove erano rimasti impigliati in tanti. Alcuni hanno denunciato, altri forse si sono vergognati e hanno rinunciato a raccontare di come ogni giorno inviassero a 'Mariè parametri di pressione e frequenza cardiaca, ottenendo indicazioni terapeutiche arbitrarie e pericolose. Il tutto, ovviamente, in cambio di versamenti in denaro effettuati come donazione. Il giro d’affari stimato è di circa 100mila euro, ma le cifre effettive potrebbero essere anche superiori.