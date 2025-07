L'uomo ucciso e bruciato a Sesto S. Giovanni era cognato di un boss ammazzato nel 2005 a Crotone

Il delitto non sembra legato alla criminalità organizzata ma la vittima, Hayati Aroyo, 62 anni, di origine turche, ucciso la notte tra martedì e mercoledì con decine di coltellate in un appartamento di Sesto San Giovanni a cui poi è stato dato fuoco, secondo alcuni quotidiani milanesi era cognato di Huseyin Sarai, ucciso a Crotone il 31 gennaio 2005 proprio mentre la vittima di Sesto San Giovanni era al volante dell’auto.

Gli agenti della Squadra Mobile, che indagano sull'omicidio, hanno trovato nell’appartamento articoli che Aroyo aveva conservato sull'uccisione del cognato. L’italo turco si trovava in un appartamento che gli era stato prestato da uno studente ventenne che era andato in vacanza. Probabilmente conosceva il suo assassino che gli ha inferto oltre 20 coltellate e che poi è uscito per tornare nell’appartamento e appiccare il fuoco.