No Tav bloccano l'autostrada Torino-Bardonecchia, bombe carta contro la polizia

Pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine, l’autostrada Torino-Bardonecchia bloccata dalle fiamme nell’ultimo sabato di luglio. La marcia No Tav contro «i cantieri della devastazione», come li ha ribattezzati il movimento che si oppone alla Torino-Lione, si è trasformata in un pomeriggio di violenza, la Valle di Susa paralizzata da qualche centinaia di manifestanti che, abbandonato il corteo pacifico partito all’ora di pranzo da Venaus, si sono scagliati contro le opere in fase di realizzazione a San Didero, Chiomonte e Traduerivi. «Atti vergognosi» per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che, nell’esprimere «solidarietà e vicinanza" alle forze dell’ordine, li condanna «con fermezza».

In testa lo striscione "Ora e sempre No Tav", la camminata pacifica era iniziata al grido di «c'eravamo, ci siamo e ci saremo», le bandiere del treno crociato mescolate a quelle palestinesi in solidarietà al popolo di Gaza. Quella che doveva essere una manifestazione «per un futuro libero dallo sfruttamento e dalla devastazione», nei giorni in cui in Val Susa si svolge il "Festival Alta Felicità", si è spezzata poco dopo in tre tronconi. Un gruppo di No Tav, il volto travisato, ha raggiunto il cantiere dell’autoporto di San Didero e, dopo la tradizionale battitura contro le reti metalliche, ha bloccato l’autostrada dando fuoco ad alcune masserizie.