Perde il controllo di una motozappa, morto un 61enne: tragico incidente sul lavoro a Floridia, in provincia di Siracusa

Un incidente sul lavoro si è verificato a Floridia, nel Siracusano. A perdere la vita è stato un uomo di 61 anni che, stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, era impegnato nella giornata di ieri ad arare il suo appezzamento di terreno in contrada Finati con una motozappa.

Avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo e per lui non c'è stato scampo. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno rinvenuto in serata il corpo senza vita del 61enne, accertando che il decesso era riconducibile ad un incidente.