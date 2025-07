Ponte sullo Stretto, avviata la fase pre-Cipess. Webuild: «Il mondo ce lo chiede»

Con gli approfondimenti tecnici sulla sterminata distesa di documenti prodotti dalla “Stretto di Messina”, è iniziata la fase pre-Cipess, quella delle riunioni preparatorie alla seduta che, tra il 2 e il 7 agosto (date ancora non ufficiali), dovrebbe alla fine concludersi con la delibera di approvazione – in linea teorica, anche di “bocciatura” – del progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Come ha ribadito l’amministratore delegato della “Stretto”, Pietro Ciucci, «non conta un giorno in più o un giorno in meno, quello che conta è mettere il Comitato interministeriale nelle condizioni di esaminare e approvare una documentazione completa sotto i punti di vista. Ed è quello che stiamo facendo, frutto di un impegno straordinario da parte di centinaia di professionisti».

