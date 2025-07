Scende dall'auto per soccorrere due motociclisti e viene travolta e uccisa da un Suv: drammatico incidente a Bari

E’ di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la strada statale 16, a Bari, nei pressi delle uscite per la Fiera del Levante e per il quartiere San Paolo.

Secondo una prima ricostruzione, una coppia si era fermata per prestare soccorso a due motociclisti coinvolti in un precedente incidente, non grave.

La donna, scesa dall’auto per aiutare i feriti, è stata travolta da un Suv sopraggiunto poco dopo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118: la donna è morta sul colpo. Ferito il marito, anche lui intervenuto per prestare aiuto: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.