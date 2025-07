"Stereotipi legati all’appartenenza etnica", rimossi a Roma i manifesti della Lega: è polemica

I manifesti della Lega sono stati rimossi dal Campidoglio perchè violano le norme vigenti circa i contenuti etici delle pubblicità. Lo rende noto il Campidoglio precisando che vengono rimossi manifesti «il cui contenuto contenga stereotipi legati all’appartenenza etnica». «Si tratta di un atto adottato autonomamente dagli uffici competenti, a seguito di esposti pervenuti da cittadini: non si tratta dunque di censura, ma dell’applicazione puntuale delle norme vigenti», precisano dal Comune di Roma. «Resta ovviamente possibile presentare formale ricorso contro la decisione o proseguire la campagna pubblicitaria, modificando i contenuti in modo da renderli conformi al Regolamento», conclude il Campidoglio.

«Mentre a Milano il Pd si scandalizzava per i filmati delle scippatrici nella metro (ne parlava Monica Romano e ora la sinistra meneghina ha ben altro genere di problemi), a Roma il Pd censura i manifesti della Lega sul Decreto sicurezza perché contengono immagini prodotte con l’IA. In pratica, la sinistra vieta sia le immagini reali che quelle artificiali. Tutto pur di nascondere la verità. Il partito democratico difende chi scippa, chi ruba, chi imbratta, chi occupa le case? Reagiremo democraticamente in tutte le sedi per difendere la libertà di opinione e di espressione. Siamo di fronte a una violenza inaudita: partirà una massiccia campagna non solo a Roma ma in tutta Italia e verranno diffusi nuovi manifesti. E sono in produzione magliette ad hoc». Così una nota della Lega dopo l’intervento del Campidoglio.