Un 47enne annega a Tarquinia per salvare moglie e figli: la donna e i ragazzi salvati dai bagnini

Un 47enne originario di Fonte Nuova, in provincia di Roma, è morto affogato oggi pomeriggio a Tarquinia, sulla litoranea Viterbese. Da quanto appreso, l’uomo che si trovava in spiaggia con la famiglia, vedendo la moglie e i figli che si trovavano in difficolta mentre nuotavano a largo, si è tuffato per salvarli, ma mentre tentava di raggiungerli, forse a causa di un malore, è scomparso sott'acqua senza più riemergere.

I bagnini presenti vedendo la scena si sono tuffati riuscendo a salvare la donna con i figli, ma per l’uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 e il personale della guardia costiera di Civitavecchia, a cui è affidato il compito di chiarire la dinamica della vicenda. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.