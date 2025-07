"Un mafioso non è buon padre", i giudici di Palermo lo allontanano dai figli

Per i giudici queste «condotte, giudizialmente accertate, appaiono sintomatiche di un’inadeguatezza alle funzioni genitoriali». «I modelli comportamentali del padre dei minori, improntati all’adesione al sistema di violenza e prevaricazione tipico dell’associazione mafiosa - spiega il Tribunale - sono estremamente intrisi di rischi per il percorso educativo e di crescita dei minori». Sono diverse le richieste di decadenza della potestà genitoriale avanzate dalla procuratrice per i minorenni Caramanna, che ha ricevuto minacce per il suo impegno in favore dei figli di criminali mafiosi, e dai suoi sostituti. Un percorso del tutto nuovo a Palermo, sulla scia di quanto fatto prima in Calabria dal giudice Roberto Di Bella, oggi presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, col protocollo 'Liberi di scegliere'.