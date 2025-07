Audio privati di Raoul Bova diffusi online: si indaga su Martina Ceretti e la catena degli inoltri

È in corso l’analisi del traffico telefonico della modella e influencer Martina Ceretti, alla quale erano giunti – nell’ambito di conversazioni private – i messaggi audio inviati a lei dall’attore Raoul Bova. Audio che, nei giorni scorsi, sono stati poi divulgati da Fabrizio Corona.

L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire la catena dei messaggi inoltrati da Ceretti, per risalire al soggetto che ne ha infine permesso la divulgazione. Alcuni giorni fa, per la vicenda su cui indaga la Procura di Roma, Bova aveva sporto denuncia nella capitale. A quanto si apprende, sono in corso da parte degli inquirenti diverse attività investigative.