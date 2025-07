Dispersi sull’Etna, salvati due escursionisti: avevano passato la notte vicino a una colata lavica

Intorno alle 11.20 di oggi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Sicilia è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 di Catania per la ricerca di due ragazzi dispersi sul versante sud-ovest dell’Etna.

Una squadra di tecnici della Stazione Etna Sud è partita da Nicolosi e, dopo aver interloquito telefonicamente con i due escursionisti, ha individuato il punto esatto in cui si trovavano. In meno di un’ora, i due giovani, di 34 e 25 anni, entrambi di Catania, sono stati raggiunti e tratti in salvo.

Erano partiti sabato con l’intenzione di raggiungere il Rifugio Galvarina per trascorrervi la notte, ma non riuscendo a trovarlo, si erano accampati vicino alle colate laviche del febbraio 2025. Stamattina, tentando di rientrare, hanno perso l’orientamento e attivato i soccorsi tramite il numero di emergenza NUE112. La segnalazione è stata prontamente dirottata al 118, trattandosi di un’operazione potenzialmente a rischio sanitario.