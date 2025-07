Freedom Flotilla, Tajani a SkyTg24 rassicura: "I due italiani stanno bene, seguiti dall’ambasciata". Mazzeo ha scelto di rientrare in Italia

I due cittadini italiani fermati dalla Marina israeliana a bordo della Freedom Flotilla, tra i quali l'attivista messinese Antonio Mazzeo, sono sbarcati ad Ashdod e si trovano in buone condizioni. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a Sky TG24. "Entrambi stanno bene e sono assistiti dal personale dell’Ambasciata italiana a Tel Aviv", ha dichiarato il ministro. Antonio Mazzeo, attivista di Messina, ha scelto di rientrare subito in Italia. Il secondo, un giovane della provincia di Foggia, ha invece deciso di affrontare il procedimento giudiziario israeliano per poi essere espulso: dovrà restare nel Paese ancora per due o tre giorni. Nessuno dei due, ha precisato Tajani, presenta problemi di salute