Gli audio rubati tra Raul Bova e Martina Ceretti e il messaggio di avvertimento, la procura di Roma indaga per estorsione

Sulla vicenda degli audio rubati a Raoul Bova la Procura di Roma indaga per tentata estorsione: lo riferisce Repubblica.

Qualche settimana fa sul cellulare del 53enne attore romano era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto in cui il mittente avvisava l’attore che alcune sue conversazioni intime, indirizzate alla modella e influencer Martina Ceretti, avrebbero potrebbero essere diffuse, danneggiandolo. Anche se non veniva avanzata alcuna richiesta esplicita di denaro, il senso era chiaro, si spiega nell’articolo di Giuseppe Scarpa.

Bova non avrebbe risposto e qualche giorno dopo, il 21 luglio, le chat vengono divulgate da Fabrizio Corona, nel suo podcast 'Falsissimo'. La procura ha aperto un’inchiesta e ha affidato alla Polizia postale le indagini, coordinate dal pm Eliana Dolce. Il numero da cui è partito il tentato ricatto risulta intestato a un prestanome e gli investigatori lavorano per risalire a chi lo abbia usato davvero.