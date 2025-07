Mola, scontro auto e pulmino: morti donna incinta al sesto mese e marito. Sei feriti, tra cui un bambino

Una donna incinta al sesto mese di gravidanza e il marito sono morti. Altre sei persone, tra cui un bambino di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno all’una, sulla statale 16 in direzione sud, all’altezza di Mola di Bari. Le vittime sono una 33enne di origini abruzzesi e il marito che viaggiavano a bordo di un’auto con altre due persone che sono rimaste ferite. L’utilitaria si è scontrata, per cause da accertare, con un pullmino su cui viaggiavano cittadini ucraini. Tre di loro - ovvero il bambino, una 37enne e un 43enne - sono stati ricoverati al Policlinico, tutti in codice rosso. Sulla dinamica sono in corso indagini da parte dei carabinieri.