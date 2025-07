Bomba d'acqua a Roma, allagamenti e disagi alla metro Termini: una cascata invade la banchina della linea B

L’intensità dei temporali, già dal mattino e poi ancora all’ora di pranzo, ha mandato in tilt alcune infrastrutture cittadine, in particolare le stazioni della metropolitana. Come spesso accade, Termini è risultata una delle aree più colpite: gli utenti si sono ritrovati davanti a una scena surreale, con l’acqua che fuoriusciva dal muro e allagava la banchina, trasformandola quasi in un torrente urbano.

Ma a lasciare sbalorditi cittadini e turisti è stato quanto accaduto nella stazione Termini, cuore nevralgico del trasporto romano. Una vera e propria cascata ha cominciato a sgorgare da un muro nella banchina della linea B della metropolitana, riversandosi prima sul marciapiede e poi finendo sui binari. L’ondata d’acqua, alimentata da una pioggia torrenziale concentrata in poco tempo, ha reso pericolosa la permanenza sulla banchina, tanto da rischiare di trascinare chiunque si trovasse in attesa del treno.

L’ultimo lunedì di luglio si è presentato con un mix di sole, nuvole e forti temporali che hanno colpito a più riprese la Capitale. Oltre al meteo instabile, protagonista della giornata è stata l’allerta gialla diramata per il rischio idrogeologico. Le precipitazioni intense hanno provocato allagamenti in varie zone della città, facendo riapparire – come ormai accade con regolarità – la misteriosa schiuma bianca in alcune strade.

Sui social scatta l’ironia: “Prossima fermata: Terme di Roma!”

Il video della cascata a Termini, diffuso dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando una valanga di commenti tra ironia e rassegnazione. Qualcuno scherza: “Prossima fermata: Terme di Roma!”, mentre un altro commenta: “Gualtieri non smette mai di stupire, una spa direttamente in stazione!”.

C’è chi paragona la situazione a quella della metropolitana londinese: “Mind the gap, between the train and the water”, e chi preferisce vedere il lato positivo: “Almeno il pavimento è pulito”. Immancabile, infine, la battuta sui furti: “Salvate i borseggiatori, anche oggi fanno straordinari!”.

Una giornata che ha messo ancora una volta in evidenza la fragilità delle infrastrutture cittadine di fronte a fenomeni meteorologici intensi, sempre più frequenti. E mentre Roma si trasforma per qualche ora in una bizzarra versione tropicale di sé, ai cittadini non resta che sdrammatizzare – smartphone alla mano – in attesa che torni il sereno.