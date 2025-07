Contrabbando: smantellata a Foggia una fabbrica sigarette tra le maggiori d'Europa. Affare da 120mln

Sequestrata in Italia una delle centrali di produzione clandestina di sigarette di maggiori dimensioni a livello europeo, capace di 'fatturare' oltre 120 milioni di euro in un anno. I finanzieri del Comando provinciale, su delega della Procura europea (Eppo) - Ufficio di Palermo, hanno condotto una vasta operazione contro la produzione illecita di tabacchi lavorati di contrabbando.

Le attività di perquisizione - che hanno visto un ingente dispiegamento di forze, con il coinvolgimento anche delle Fiamme gialle di Foggia e di Bari - hanno consentito di scoprire, in un polo logistico a Stornara (Foggia), un imponente sito industriale per la fabbricazione di sigarette, dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala. Oltre 1 milione e 300 mila euro il valore dell’impianto, realizzato secondo i più avanzati standard tecnologici e in grado di produrre ogni giorno circa 2 milioni di sigarette. Ammonta a 350 mila euro al giorno il profitto che l’impianto era in grado di assicurare; in un anno oltre 120 milioni di euro, per un danno alle finanze pubbliche di circa 80 milioni di euro.