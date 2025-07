Etna, salvati due escursionisti in difficoltà nei crateri del 2001: provvidenziale l'intervento del Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sul versante sud dell’Etna, a quota 2.100 metri, nella zona dei crateri del 2001. Due escursionisti pugliesi, di 27 e 30 anni, sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati lungo l’orlo di uno dei crateri, in una zona particolarmente ripida e composta da materiale instabile.

I due giovani, sprovvisti di calzature e abbigliamento adeguati, avevano perso l’equilibrio e non riuscivano più a muoversi, rimanendo isolati in una posizione pericolosa. A lanciare l’allarme è stata la Centrale Operativa 118 di Catania, che ha ricevuto la segnalazione attraverso il NUE 112 e ha immediatamente attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Una squadra di tecnici della Stazione Etna Sud è partita da Nicolosi e ha raggiunto i due escursionisti in meno di un’ora. I ragazzi sono stati imbracati e recuperati in sicurezza, quindi affidati all’equipaggio di un’ambulanza del 118 in attesa al Rifugio Sapienza.