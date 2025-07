La pallavolista Asia Cogliandro (per 15 anni tra A1 e A2) "cacciata dalla sua squadra dopo essere rimasta incinta"

La pallavolista Asia Cogliandro, dopo 15 anni tra A1 e A2, è stata allontanata dalla sua squadra dopo essere rimasta incinta. Lo scrive La Stampa, che ha intervistato la giocatrice del Perugia: «Una grande storia d’amore finita con una inconcepibile violenza psicologica di cui non capisco proprio il motivo», afferma. Il contratto era stato firmato a maggio 2024, la gravidanza è diventata nota a gennaio di quest’anno.

Cogliandro racconta di averlo riferito al direttore sportivo della società: «Era contentissimo. Mi abbraccia, mi fa le congratulazioni. Chiedo riservatezza perché la gravidanza è a rischio ed è molto presto. La privacy non viene rispettata, in un attimo lo scenario si trasforma e le pressioni arrivano immediatamente. Piena di ansia do la notizia ufficiale. Subito, la società mi dice di lasciare la casa e di restituire anche le mensilità di affitto già pagate».

A seguire «iniziano le telefonate: "bisogna capire che cosa fare con il contratto". Mi impongono di chiedere la maternità, ma quella scatta a due mesi dalla data del parto. Non ragionano, vogliono solo tagliarmi». Cogliandro racconta: «Sono stati lapidari, volevano proprio che mi levassi di mezzo. Ho proposto di aiutarli a gestire i social o di darmi un lavoro d’ufficio per i mesi che mancavano, purtroppo il loro unico intento era sbarazzarsi di me. Ho persino ipotizzato di congelare il contratto, fino al rientro, alle stesse condizioni. Io in carriera ho avuto degli infortuni: mentre sei ferma ti pagano, se sei incinta sei da allontanare. Mi hanno dato dell’ingrata, mi hanno minacciata».