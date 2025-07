Scarcerata per fine pena Patrizia Messina Denaro, sorella minore del boss Matteo

Scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella del boss stragista di Castelvetrano Matteo, catturato il 16 gennaio 2023 e morto nel supercarcere di L’Aquila il successivo settembre. La sorella del padrino, arrestata il 13 dicembre 2013, ha finito di scontare una condanna per associazione mafiosa e ha lasciato il carcere di Vigevano. La donna, 55 anni, sorella minore e prediletta dell’ex superlatitante, che si ritiene conosca tutti i segreti del fondamentale clan di Cosa nostra, ricostruisce il quotidiano La Repubblica, reggeva l’essenziale sistema delle comunicazioni del latitante e nei biglietti ritrovati dal Ros nel covo di Campobello di Mazara, c'erano anche riferimenti alla sorella in carcere, per le spese legali e il suo sostentamento: «4.500 Avv. Patrizia», e poi ancora «1.000 Pat».