Spari contro un palazzo a Roma, ferita un 19enne affacciata al balcone

Spari nella notte ad Acilia (Roma) contro un palazzo di via Giuseppe Beduschi. Una ragazza egiziana di 19 anni, affacciata al balcone di un’abitazione, è stata colpita al ginocchio da un proiettile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acilia e della compagnia di Ostia.

Dalle prime ricostruzioni, i colpi sarebbero stati esplosi da un’auto in transito. La 19enne, arrivata a giugno per trascorrere una vacanza con il padre che lavora stabilmente in Italia, è stata trasportata dal 118 in ospedale e non è in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso indagini.