A causa di un vasto incendio divampato nei pressi della zona Ikea – Aeroporto di Catania, si segnalano gravi disagi alla circolazione stradale sulla tratta A18 Messina-Catania, in particolare in direzione Catania. Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione, seguire i canali ufficiali per gli aggiornamenti e valutare percorsi alternativi per evitare rallentamenti o blocchi.