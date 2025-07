Risolto il "giallo" del coccodrillo avvistato a Ladispoli: è un giocattolo

Risolto il "giallo" del coccodrillo che, nelle ultime ore, aveva preoccupato la popolazione di Ladispoli, sul lungomare laziale. Si trattava di un «giocattolo che noi lasciamo qui per far giocare altri bambini, c'era anche un dinosauro grande», spiega a TgCom24 una donna che ha riconosciuto il gioco per bambini che sarebbe stato anche «colorato da mio figlio», dunque «tanta paura per niente».

Il Comune di Ladispoli, dal canto suo, minaccia di agire in sede legale con una denuncia per «procurato allarme» a carico di ignoti.